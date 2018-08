MUSSOMELI – Il Sindaco Giuseppe Catania fa presente a quanti sono interessati che intende organizzare una mostra di pittura , scultura, grafica e fotografia aperta agli artisti del territorio dal titolo “l’arte narra il castello emozioni , incanti e malie dell’antico maniero “ . per valorizzare gli artisti presenti nel comune di Mussomeli e del Vallone e dare visibilità alla loro passione per l’arte. Tema della mostra il Castello Manfredonico che offre ampi e interessanti spunti rappresentativi. Per partecipare bisogna iscriversi compilando l’allegata domanda di partecipazione; le domande dovranno pervenire entro il 22 agosto 2018 via posta al Comune di Mussomeli, tramite email.biblioteca.giudicimussomeli@gmail.com oppure consegnandolo all’ufficio protocollo durante gli orari di apertura al pubblico del comune. Possono partecipare artisti amatoriali e professionisti Per gli artisti minorenni occorre l’autorizzazione di un genitore o da chi ne ha la patria potestà .

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di n. 2 opere. Per la pittura si richiede che le opere abbiano un formato massimo pari a 100×150 cm e che siano dotate di attaccaglia. Possono essere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica (olio, acrilici, tempere, pastelli, matite, acquarello, collage, polimaterici…) e su qualsiasi tipo di supporto (carta, tela, legno…). Per la scultura si richiede che le opere siano dotate di supporto espositivo e che le dimensioni rientrino indicativamente all’interno di un volume di un metro di altezza, per 50 cm di lunghezza e 50 cm di profondità. Le opere possono essere eseguite in qualsiasi materiale, organico ed inorganico e dovranno essere adattabili allo spazio espositivo a disposizione. Su ogni opera (o sul relativo supporto) l’autore dovrà apporre un’etichetta con le seguenti informazioni: nome/cognome, titolo dell’opera, tecnica utilizzata.

le opere dovranno essere consegnate presso la biblioteca comunale “P. Emiliani Giudici” nei giorni 23 e 24 agosto dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Tutti i lavori saranno riconsegnati agli autori nei giorni seguenti la chiusura della mostra.

La mostra sarà inaugurata giorno 28/08/2018 alle ore 19.00 presso la Galleria Misuraca.

