CATANIA – Tre cittadini indiani di 26, 41 e 28 anni sono stati arrestati dalla Polizia per violenza sessuale in danno di minori. L’episodio e’ avvenuto su una spiaggia libera alla Plaia. E’ stata una donna a chiedere aiuto al 112 per le violenze subite dalla figlia e di una sua amica, entrambe minorenni. Gli agenti di polizia hanno accertato he poco prima gli extracomunitari, sprovvisti di permesso di soggiorno e senza occupazione, avevano dapprima molestato verbalmente due ragazzine e successivamente le avevano palpeggiate. I poliziotti grazie alle indicazioni delle ragazze, hanno individuato e fermato i tre stranieri.

