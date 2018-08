CAMPOFRANCO – Anche cultura e riconoscimenti nell’estate campofranchese. Il Consiglio comunale, tenutosi l’altro ieri sera in piazza Crispi alle ore 22,30 in punto, ha votato il conferimento della cittadinanza onoraria di Campofranco al giovane prof. Daniele Nicastro, “per le riflessioni e gli strumenti offerti ai giovani, per il prestigio conseguito come scrittore, per il legame verso la comunità campofranchese.” E’ stato nostro ospite a Maggio – si legge sul social del “Campofranco, Il sindaco informa” _ quando insieme con gli insegnanti della scuola elementare abbiamo organizzato la prima edizione della “Festa del Libro” e dove gli abbiamo annunciato la nostra volontà di essere ambasciatore di Campofranco nel campo letterario e culturale. Daniele Nicastro, classe 1978, è nato a Carmagnola e risiede a Casalgrasso (CN), figlio di padre campofranchese, di madre prizzese, sposato con Gianna Tarditi, si è diplomato nel 1998 presso l’Istituto “Pinifarina” di Moncalieri (TO). Scrittore di narrativa per ragazzi, si è sempre cimentato in generi diversi, dal romanzo d’avventura al racconto comico, mostrando sempre una particolare attenzione ai temi della crescita e ai riti di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta. Partecipa ai seminari di formazione per insegnanti, bibliotecari e librai con lo scopo di spiegare l’importanza della letteratura per ragazzi, genere per genere, e aggiornarli sull’offerta contemporanea. Collabora come “ghost writer” con le maggiori case editrici italiane. Tra le sue pubblicazioni, “La bambina con il basco azzurro” nel 2011, “Grande” nel 2017, “Ronnie Rondella e la fiera della scienza” nel 2017, “Campioni dell’automobilismo di ieri e di oggi” nel 2018, “Io, Chiara e la luna nel 2018 e “Khalifa, un immigrato da medaglia” nel 2018. Su “Grande” è stato intervistato da Rai Letteratura, mentre “Ronnie Rondella” è stato venduto e tradotto in Grecia e Tunisia. (da “Il Sindaco informa”)

