Si comunica che il fornitore Siciliacque non ha garantito l’approvvigionamento idrico ai serbatoi di Acquaviva e Mussomeli nonché alla condotta di adduzione “Mulinello” a servizio del comune di Gela. Ne consegue che oggi non sarà possibile garantire la distribuzione idrica nei comuni di Acquaviva e Mussomeli. Nel comune di Gela non si potrà garantire la distribuzione nella zona bassa di Spinasanta prevista per domani 08/08. Caltaqua fornirà tutti gli aggiornamenti agli Enti e agli utenti attraverso i consueti canali: sms alert, sito www.caltaqua.it, mezzi di informazione.