CALTANISSETTA – Con ordinanza sindacale numero 38 del 9 agosto 2018 il sindaco Giovanni Ruvolo ha disposto il divieto temporaneo di consumo dell’acqua per usi alimentari relativamente al punto di prelievo Caltanissetta 16 – via San Giovanni Bosco.

A determinare la decisione del primo cittadino la comunicazione ricevuta dal dipartimento prevenzione dell’Asp 2 di Caltanissetta con la quale si comunica che dalle analisi effettuate sui campioni d’acqua prelevati dal punto di prelievo Caltanissetta 16 – Via San Giovanni Bosco n.52, è stata rilevata la presenza di torbidità superiore al limite massimo prescritto dal D.lgs. 31/01.

Fino all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario, la suddetta autorità comunica altresì che le utenze servite dalla condotta relativa al punto di prelievo di cui sopra, devono limitarsi ad utilizzare l’acqua per scopi non alimentari. I responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di autocontrollo, previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.

