CALTANISSETTA – Arriva la pioggia in Sicilia e nei comuni della provincia di Caltanissetta nel primo week end di agosto. Dopo il caldo arriva di questi giorni, le previsioni annunciano temporali, anche se le temperature potrebbero restare stabili. Il sindaco del capoluogo nisseno ha invitato i suoi concittadini alla prudenza: “Cari concittadini da parte della protezione civile è stato diffuso per sabato 4 agosto l’allerta meteo con codice GIALLO con rischio di temporali, in particolare nella fascia pomeridiana e serale. Di solito un codice giallo non costituisce un pericolo ma i recenti eventi temporaleschi inducono comunque a prestare una certa attenzione”.

