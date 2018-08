BUTERA. Sta entrando decisamente nel vivo il programma dell’Estate Buterese 2018. Oggi 4 agosto concerto della Strimpella Blues Band mentre domani, 5 agosto, sempre in Piazza Dante dalle 22,30 Serata in musica by Elena Pisano. Il 10 agosto, invece, al Castello alle 22,30 Tributo a Giorgio Gaber con “Gli Scordati” nell’ambito dello spettacolo “Lo Chiamavano G”. l’11 agosto concerto live degli “Amici di Gesù” alle 22,30 in Piazza Dante, mentre il 12 agosto c’è il concerto live dei “Sensazione Sonora”, il 13 agosto quello degli Skatematti. Il 15 agosto, invece, dalle 22,30 al Castello concerto di musica classica con l’ensemble Vivaldi e Corteo medievale. Il 17 agosto concerto live con i Giupsy in Piazza Dante, mentre il giorno dopo si esibirà, sempre nella stessa piazza, la Cover Band ufficiale dei Pooh “Parsifal”. Il 19 agosto in Piazza Dante commedia teatrale “I Figli di Gesù” scritta e diretta da Enzo Coniglio. Il 20 agosto serata vintage by Giovanni Emmanuello, mentre il 21 agosto sempre in Piazza Dante c’è la terza edizione del Festival della Canzone a cura di Elena Pisano. Il 22 agosto, infine, Pop Up Music Dj al Castello. Previsti anche due eventi sportivi. Si tratta del Memorial Buttiglieri che si svolgerà il prossimo 7 agosto e del Memorial Provinzano- Bronte – Calbini che invece si disputerà il 13 agosto.

