Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Mussomeli, Dott.ssa Antonina CORDARO, ha diramato il seguente avviso:

Con Decreto del 20 giugno 2018 l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ha approvato “l’Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5. l.r. 31 luglio 2003 n.10 – anno 2018”.

Il beneficio consiste nell’assegnazione, nei limiti dello stanziamento regionale, di un bonus di € 1.000,00 per la nascita o adozione di un figlio nel periodo 1°gennaio/31 dicembre 2018. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell’arco di tutto l’anno in corso, l’Assessorato procederà all’erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1° gennaio/30 giugno 2018, 1° luglio/31 dicembre 2018 attraverso la predisposizione di n. 2 graduatorie regionali. Gli ammessi al beneficio saranno complessivamente n. 127 su base regionale ( €. 1.000,00 a beneficiario) divisi in due semestri.

Per la redazione delle due graduatorie l’Assessorato procederà secondo i criteri di seguito elencati:

– stima del parametro reddituale ( avranno priorità i nuclei familiari con minor reddito);

– stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, avranno priorità i nuclei con maggior numero di componenti ;

– data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.

I requisiti per l’accesso al beneficio sono:

– cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

– residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

– nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

– indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 3.000,00;

L’istanza dovrà essere redatta su specifico modello predisposto dall’Assessorato, secondo le norme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e presentata all’ufficio protocollo di questo comune entro il 15 settembre 2018 per i nati dal 1° gennaio al 30 giugno 2018;

entro il 15.10.2018 per i nati dal 1° luglio al 30 settembre 2018

entro il 15.01.2019 Per i nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018

All’Istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Attestato indicatore ISEE in corso di validità

In caso di soggetto extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità

Copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Per maggiori chiarimenti ed il ritiro del modello di domanda, i cittadini interessati possono rivolgersi all’ufficio di servizio sociale nelle ore di ufficio

Mussomeli 02/08/2018

