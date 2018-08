BOMPENSIERE – Con grande gioia ed entusiasmo sono iniziati i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta. Un comitato operativo formato da giovani. Infatti, l’Arciprete Padre Pignatone ha coinvolto i giovani della Parrocchia nella concretizzazione delle varie attività. “I giovani, dice don Salvatore, molto amati da .Dio, sono il presente e il futuro della Chiesa. Loro, si stanno distinguendo, per umiltà, accoglienza, generosità e affabilità . La” Chiesa in uscita” di Papa Francesco, si sta attualizzando in questa bella Comunità di Bompensiere”. I festeggiamenti sono iniziati ieri, sera, con la “sagra del “Pani cunsatu”, con la collaborazione dell’Iris bar. La serata è stata animata da Peppuccio Barravecchia, Domani i festeggiamenti religiosi prevedono : alle ore 9,30 ‘ingresso del gruppo bandistico; alle 11 e alle 19 celebrazione della messe solenne; alle 20 la processione lungo le vie dei Santi; alle 21,30 concerto dal vivo “Chicos Malos Band”; alle ore 24 fuochi d’artificio a cura della ditta Picone Fireworks; giovedì 16 agosto alle 21,30 concerto dal vivo “Adabell”.

