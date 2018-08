Con una conclusione del prof. Alberto Maira, responsabile in Sicilia di Alleanza Cattolica, di Egidio Termine regista del film sulla maternità surrogata “Il figlio sospeso” e quella di don Francesco Broccio del clero di Messina, che ha impartito la Benedizione Eucaristica accompagnata dalla preghiera, dal canto dei presenti e dal suono strumentale di Davide Orlando, presso l’accogliente struttura della Fraternità Carismatica “Gesù confido in Te” a S.Teresa Riva, dove hanno trascorso alcune giornate, un numeroso gruppo di giovani ha concluso il campo estivo organizzato da Alleanza Cattolica in Sicilia, uno dei tanti che si stanno svolgendo in tutt’Italia, sul tema – in questo caso – delle domande dell’uomo dopo il “sessantotto”, che ha profondamente influito sui nostri comportamenti, le nostre aspettative, le nostre angosce e vuoti interiori. E proprio sulle grandi domande dell’uomo ci si è intrattenuti: la persona, l’amore, la cultura, il lavoro, l’arte, il cinema, la vita sociale e la politica. Le relazioni erano state aperte dall’intervento del prof. Luigi Zinnanti di Palermo, e proseguite con quelle del dottor Filippo Giorgianni di Barcellona, del dottor Salvatore Cammisuli di Pachino, della dottoressa Maria Chiara Coniglio di Agrigento.

Lo scopo dell’evento è stato quello di stare insieme, riflettere insieme, divertirsi insieme, ripercorrere un periodo della nostra vicenda umana che pur non essendo stato vissuto dai giovani presenti ha lasciato qualcosa e tolto moltissimo.

Campi dello stesso genere – sempre organizzati da Alleanza Cattolica – si sono svolti o si stanno svolgendo per tutte le fasce di età in tutt’Italia , da Bedonia ( Parma), a Edolo (Brescia), da Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), all’Isola del Giglio (Grosseto)

