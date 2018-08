VILLALBA – I cugini Davide e Giuseppe Di Maria, i cui genitori sono di origine villalbese, sono stati protagonisti di una simpatica quanto impegnativa avventura che li ha visti attraversare le strade d’Italia, partendo da Albenga fino a raggiungere il paesino di Villalba, luogo natio, appunto, dei propri genitori che, nel lontano passato, hanno lasciato, conservando però intatti i sentimenti affettivi per le proprie radici. E proprio nel tardi pomeriggio del 9 agosto, i due instancabili amanti del due ruote, fra uno stuolo di ciclisti villalbesi e vallelunghesi, di cui diversi, sono stati accolti nella piazza principale del paese dal sindaco Alessandro Plumeri e dall’amministrazione, dando loro il dovuto ed iniziale benvenuto. C’è stato lo spumante augurale e la consegna della targa a firma del sindaco e dell’Assessore Tramontana con una incisione semplice e significativa: “ Albenga – Villalba – due ruote due cugini Ben tornati a casa Giuseppe e Davide: L’Amministrazione Comunale orgogliosa della vostra impresa”. E’ seguita l’accoglienza, il rinfresco, gli immancabili scatti fotografici fra gli applausi ed il compiacimento dei presenti. Davide e Giuseppe, assai soddisfatti hanno potuto abbracciare i loro parenti che assieme ad altri erano pure in piazza ad accoglierli. Va sottolineato che l’iniziativa dei cugini Di Maria, liguri di nascita, ma con sangue siciliano nelle vene è nata per rifare a ritroso il percorso compiuto dai loro genitori tanti anni fa. Ed essendo entrambi appassionati di ciclismo hanno pensato e deciso di percorrere gli oltre 1.500 chilometri su due ruote, seguendo la costiera tirrenica. Sono partiti mercoledì 1 agosto alle ore 19 circa da Albenga in vico del Collegio, dalla cantina dei Fieui di caruggi, luogo simbolo della città delle torri e della fionda. A salutarli alla partenza, con un brindisi augurale, i familiari e gli amici e, in rappresentanza del Comune di Albenga, il Sindaco Giorgio Cangiano e il Vicesindaco e Assessore allo Sport Riccardo Tomatis. Dopo una settimana di pedalare hanno potuto baciare il suolo villalbese ed i propri parenti. E’ stata una partenza in bici, ma il loro rientro è previsto in macchina. Assai compiaciuto il il primo cittadino Alessandro Plumeri ha così commentato: “I cugini DI MARIA,GIUSEPPE E DAVIDE con questa impresa hanno portato il nome di Albenga e Villalba in giro per l’Italia, confermando il forte legame tra le due comunità. Complimenti alla cittadinanza villalbese per l’accoglienza”. Anche l’assessore Tramontana ha esternato le sue congratulazioni ai due ciclisti ringraziando i volontari per l’accoglienza ed i ciclisti di Villalba e Vallelunga che hanno accompagnato Giuseppe e Davide negli ultimi 30 km, fino al traguardo in Piazza Vittorio Emanuele di Villalba.



