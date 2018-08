SUTERA – Fra religione, tradizione, spettacolo, cultura e sport , varato l’agosto suterese, racchiuso in due settimane, che prevede fin dai primi giorni del mese, dal 4 e 5 agosto, i riflettori puntati sulla festa religiosa di S. Onofrio con le annesse celebrazioni e tradizioni locali. Si prosegue con le altre date, dettagliate nell’ apposita locandina, dove c’è di tutto: Attività ricreative e culturali per promuovere l’aggregazione specialmente fra i non residenti . A fianco La locandina

