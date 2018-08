MUSSOMELI – Fra messe e processioni, i riti di quest’oggi nelle tradizioni feste locali che coincidono anche con le vacanze estive e quindi il rientro di concittadini nel paese natio. Feste soprattutto religiose che vedono a Sutera la discesa dal monte S. Paolino il simulacro e “li Santi Casci” di S. Onofrio in paese, mentre ad Acquaviva Platani, oltre ai riti religiosi, la processione serale per le vie del paese col simulacro della Madonna delle Grazie. A Mussomeli, in serata, la messa domenicale all’aperto in onore della Madonna delle Vigne.

