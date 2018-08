ACQUAVIVA PATANI – Proseguono ad Acquaviva gli appuntamenti serali estive che caratterizzano le attività ricreative in programma ed anche partecipate. Ieri sera, in Piazza Municipio serata per omaggiare gli emigrati: Musica e degustazione in Piazza Municipio. Stasera, “Denise Three live” in concerto sempre in Piazza Municipio. Assai impegnati i volontari della Pro Loco che danno anche una mano nella operatività dello svolgimento delle serate.

