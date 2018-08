MUSSOMELI – Antica festa mariana nella Chiesa S. Gioacchino e S. Anna, detta dei Monti, di cui è rettore l’arciprete –parroco don Pietro Genco. Una vigilia, quest’anno, con i Vespri Solenni e la celebrazione eucaristica, presieduti dal Vescovo missionario del Brasile mons. Salvatore Paruzzo, e dall’Arciprete Don Pietro Genco. La giornata liturgica di ieri ha registrato celebrazioni di messe, sia al mattino che al pomeriggio e, poco dopo le 20, è snodata la processione con l’Urna dell’Assunta per le vie del quartiere, con breve sosta in un tratto di viale Peppe Sorce per dare spazio ai fuochi d’artificio. A curare i festeggiamenti è stato l’apposito comitato che, come ogni anno, si prodiga per il loro svolgimento.





