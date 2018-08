MUSSOMELI – Tre mesi di calendario estivo, studiato e programmato per il 2018, varato definitivamente dalla Pro Loco di Mussomeli, sotto la guida dell’assessore allo Sport, turismo, Spettacolo e Cultura Seby Lo Conte. Intanto sono queste le serate programmate per a partire da oggi e per i prossimi quattro giorni: 1 agosto: Manà Manà Pub – Musica live; 2 agosto ore 20 – Inaugurazione mostra di scultura (dal 2 al 10 agosto) “In dialogo Gero Canalella” a cura di Chiara Amato ; alle 21,oo in Piazza Firenze Jazz & Wine. Una no9tte al Museo con Jazz Dream Quartet, visita al Museo, musica, degustazine di vini; 3 Agosto ore 21 Teatro Genco: “ Commedia “Ciuri d’abbarcu e basilicò”; a cura della compagnia teatrale “Convivium San Cataldo; 4 agosto ore 21 . Quartiere San Giovanni BATTICHIE’ – Rivivi gli anni 40. A SEGUIRE TUTTI GLI ALTRI APPUNTAMENTI COME DA LOCANDINE

