VILLALBA – A distanza di 15 giorni, la politica si sposta nuovamente in Piazza, in piena estate, noncuranti delle vacanze estive. Domenica scorsa 29 luglio è stato il turno di opposizione al comune di Villalba, che risulta essere gruppo di maggioranza. I comizi in piazza sono stati del Capogruppo Amare Villalba Vincenzo Plumeri e dei Consiglieri Eliana Scarlata, Rita Favata, Antonio Lupo, Alessia Saia e Fabio Ferreri. https://youtu.be/DlOvBjQ6M2w













Mi piace: Mi piace Caricamento...