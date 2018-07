RAGUSA- Continua la vacanza italiana per Beyonce’ e Jay-Z a bordo di un mega yacht al momento al largo di Marina di Ragusa in Sicilia. Un doppio sbarco a terra, con un potente tender. Il primo nella tarda mattinata, il secondo qualche minuto fa. La coppia e’ accompagnata oltre che da un nutrito gruppo di famigliari anche dai figli Blue-Ivy, e dai gemellini Rumi e Sir e si sta concedendo un po’di riposo dopo il tour europeo di ‘On the run II’. Sono a bordo del Kismet, per una vacanza che tra le ultime tappe ha toccato anche le isole Eolie, la costiera amalfitana, Siracusa, Noto. Oggi sono approdati a Marina di Ragusa, per immergersi nel barocco ibleo. Due van ad attendere la famiglia per i trasferimenti e garantirne la privacy.

