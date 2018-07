VILLALBA – Aveva festeggiato il suo compleanno ad inizio d’anno e fino a maggio non sono mancate le sue passeggiate con la badante. Un improvviso peggioramento delle sue condizioni fisiche, però, ha costretto nonna Stella Di Pietra, 101 anni il 10 gennaio scorso, a rimanere a letto fino alla tarda mattinata di ieri, allorquando alle 13,00, ha chiuso gli occhi per sempre, lasciando così la vita terrena per raggiungere, come credente, la Casa del Padre. Era assai conosciuta in paese per essere stata la nonnina più anziana del paese. In occasione del suo centenario, ed anche quest’anno, ha ricevuto gli auguri dell’Amministrazione comunale e del parroco per i ragguardevoli traguardi raggiunti. In questa sopravvenuta circostanza, la comunità villalbese si stringe attorno alla sua nonnina per partecipare alle esequie che saranno celebrate oggi nella chiesa Madre, alle ore 16,30, a cui parteciperà anche la Confraternita Maria Addolorata, a cui la defunta era iscritta. Come da usanza locale, è prevista l’accompagnamento della banda musicale all’ultima dimora.

