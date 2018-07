VILLALBA – Complice la sorella maggiore Sofia, una “piddricata” di amici non hanno voluto fare passare in sordina il compleanno, di qualche sera fa, della loro amica Elisa Ferreri, organizzandole, a sua insaputa, una singolare festa di compleanno; un evento che solitamente si festeggia in prima serata in pizzeria, in bar o in casa di campagna ma che, in considerazione delle calde serate di luglio, gli organizzatori hanno voluto scegliere la piazzetta dove c’è l’ ”abbrivatura”, alle porte del paese, dove solitamente i villalbesi trascorrono insieme le serate estive. Proprio in tale suggestiva postazione, dove Elisa assieme agli altri si erano “casualmente” recati per una passeggiata, quando sembrava a tutti il momento di sciogliere le fila per il rientro a casa, Morena Civiletto, Gaspare Costanza, Alessandro Messina ed altri amici, forse non nuovi ad eventi organizzativi, a mezzanotte in punto, hanno prontamente approntato un banchetto, dove le patatine, le bevande e la classica ammiccante torta hanno creato subito l’atmosfera festaiola di compleanno che hanno procurato gioia e felicità alla festeggiata Elisa fra gli abbracci ed il compiacimento dei presenti. Un compleanno all’aperto, dunque, nel cuore e silenzio della notte che profuma di semplicità, condividendo, fra amici, lo stare bene insieme.

