RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Buongiorno, con la presente email segnaliamo l’accumulo di rifiuti in Via Gabara presso l’ingrasso della ditta Fido (dove prima di essere rimossi per l’inizio della raccolta porta a porta, erano sistemati i cassonetti dei rifiuti). Dopo innumerevoli comunicazioni agli organi preposti la situazione permane grave, in quanto gente incivile continua indisturbata a lasciare rifiuti.

Visto che il Comune non si impegna a dissuadere i cittadini dal gettare i rifiuti per strada (che neanche nel medioevo), abbiamo paura che questa pratica incivile diventi un’abitudine, trasformando la strada ed i terreni circostanti in una discarica a cielo aperto.

Per tali motivi scriviamo questa email, nella speranza che voi giornalisti possiate accendere la coscienza della gente o almeno quella di chi è preposto a vigilare.

Alleghiamo alla presente alcune immagini che descrivono la situazione meglio di mille parole. RingraziandoVi per l’attenzione porgiamo

Cordiali saluti

Mi piace: Mi piace Caricamento...