SAN CATALDO A seguito di un incontro con una delegazione di San Cataldo e l’Onorevole Carolina Varchi, Valerio Ferrara è stato nominato vice portavoce provinciale e coordinatore lato nord ed ha dichiarato: “ Ringrazio Fabiano Lo Monaco portavoce provinciale e Carolina Varchi deputata.Nazionale per la fiducia accordatomi. Questa carica che cercherò di onorare giorno dopo giorno. Fratelli d’Italia vive un momento di rinnovamento e nel territorio che mi onorerò di coordinare cercheremo di far crescere Fratelli d’Italia, per riavvicinare la politica ai cittadini e curare la mala politica con la politica sana, quella fatta di principi e ideali. Obiettivo di una politica per i giovani a livello comunale è quella di facilitare il contributo dei giovani stessi alla vita della comunità e alla vita della città. Il primo passo per facilitare un cambio di rotta è proprio aprire alla loro partecipazione al tema delle politiche giovanili, cioè le politiche che riguardano loro in primo luogo.

Attraverso questa relazione e questo dialogo anche l’Amministrazione può trarre beneficio perché si apre un canale diretto per la conoscenza delle aspirazioni e dei veri bisogni dei nostri giovani.

L’innovazione nelle scelte si ottiene anche ascoltando e coinvolgendo nelle decisioni la parte numericamente minoritaria ma in prospettiva più importante della cittadinanza, quella giovanile.

Diffondere presso i giovani la cultura della responsabilità verso la cosa pubblica, in questo modo la collettività nel suo complesso si fa carico di una parte importante dell’educazione dei nostri giovani.

Occorre mandare in pensione chi ha fallito, non chi è anziano, chi ha imbrogliato, ha avuto l’opportunità di risolvere i problemi e non l’ha saputo fare, vogliamo rigenerare un’Italia all’altezza delle criticità del nostro tempo.

Disoccupazione, la Sicilia tra le peggiori dieci regioni di tutta l’Unione europea, da noi il tasso è più del doppio rispetto alla media europea, la disoccupazione giovanile tra i 15 e i 24 anni si attesta al 52,9%”.

Prossimamente a San Cataldo si terrà una iniziativa politica alla presenza di Giorgia Meloni e l’Onorevole Carolina Varchi, dopo l’incontro che si terrà a Roma tra Giorgia Meloni, l’Onorevole Lolobrigida Francesco e l’Onorevole Carolina Varchi con una delegazione locale accompagnati dal coordinatore Valerio Ferrara.

