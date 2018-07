NEW YORK – E’ morto il papa’ di Spiderman. Se ne e’ andato all’eta’ di 90 anni Stephen Ditko, l’uomo che con un tratto di matita invento’ alcuni supereroi amati diverse generazioni di americani, e non solo. La polizia di New York ha trovato il copro privo di vita del fumettista nel suo appartamento il 29 giugno scorso. Nato nel 1927 Johnstown, in Pennsylvania, Ditko e’ stato uno delle colonne della Marvel, e lavoro’ fianco a fianco con il suo direttore generale, Stan Lee a partire dall’inizio degli anni Sessanta. “La famiglia Marvel – si legge in una nota della casa editrice di fumetti – piange la perdita di Steve Ditko. Steve trasformo’ l’industria e l’universo Marvel, e il suo lavoro non sara’ dimenticato”. Ditko non si e’ mai sposato. La storia d’amore la ebbe con Marvel: litigo’ con Lee, con cui aveva creato l’Uomo Ragno e nel 1966 se ne andò dalla casa editrice; tornò nel 1979 per creare altre avventure sulla punta della matita.

