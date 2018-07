La sopravvissuta una volta tratta in salvo ha detto di essere proveniente dal Camerun e di chiamarsi Josephine: è stata rinvenuta adagiata a faccia in giù su una tavola di legno ed era in condizioni di ipotermia; secondo i volontari sarebbe sopravvissuta ancora per poche ore. Lo stesso Camps aggiunge ulteriori dettagli e muove dure accuse al governo italiano: «La guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato una barca con 158 persone a bordo alla quale ha fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto e’ che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo ed hanno affondato la nave perche’ non volevano andare sulla pattuglia libica. Quanto tempo avremo a che fare con gli assassini arruolati dal governo italiano per uccidere?»