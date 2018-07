ROMA – Stagione positiva per il turismo. Sono 34,5 milioni gli italiani (pari a circa il 57,0% della popolazione) che hanno fatto o faranno una vacanza questa estate. Lo rivela l’indagine di Federalberghi, secondo cui rispetto al 2017 si registra un aumento dello 0,5%. La spesa media complessiva (viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) cresce rispetto allo scorso anno, attestandosi sugli 911 euro contro gli 838 euro del 2017. Il giro d’affari complessivo e’ di 24,1 miliardi di euro, in aumento del 9,5% rispetto ai 22 miliardi dell’estate 2017. La durata media della vacanza principale resta stabile a 10 notti e nell’80,2% dei casi gli italiani rimarranno entro i confini (contro il 78,6% dello scorso anno), mentre nel 19,3% dei casi andranno all’estero. Come di consueto, per coloro che resteranno in Italia il mare si conferma la meta preferita, accogliendo il 67% dei viaggiatori. Seguono la montagna con il 9,5% delle preferenze, le localita’ d’arte maggiori e minori con il 7,3%. Buona la performance delle localita’ termali (4,5%) e dei laghi (3,5%). Il 19,3% dei connazionali che si recheranno oltre confine visiteranno soprattutto le grandi capitali europee (49,5%) e le localita’ marine (stabili al 17,5%).

Agosto si conferma il mese leader, con il 60,3% degli italiani che lo scelgono per la propria vacanza principale, seppur in calo rispetto allo scorso anno (68,4%), a tutto vantaggio del mese di settembre, che fa registrare un 19,5% di presenze, rispetto al 12,4% del 2017. Tra le tipologie di soggiorno, l’albergo rimane al primo posto: il 29,3% lo sceglie rispetto al 27,6% del 2017. Seguono la casa di parenti o amici (22,9%), la casa di proprieta’ (11,8%) e l’appartamento in affitto (9,9%).

