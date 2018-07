MUSSOMELI – Cosi Massimo Spata, al termine dello spettacolo del 30 luglio 2018, nell’intervista rilasciata ad Enzo Barba per il FATTO DEL VALLONE. IL FATTO NISSENO: “Per me regalare una risata, è dare un sorriso e dare un po’ di vita. Ci sono tanti

motivi per stare tristi. Quando qualcuno riesce a regalarti un sorriso e sai di essere tu quel qualcuno che è riuscito, anche per un solo istante, a fare dimenticare i problemi, e i problemi ci sono e sono tanti, ti senti più ricco, più utile e ti senti di non aver sprecato inutilmente il tuo tempo”



