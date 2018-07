SUTERA – Si è svolta nella giornata del 6 luglio scorso l’assemblea dei soci dell’Associazione “Gruppo Onuri e Dignità” (G.O.D.) che ha visto una ventata di entusiasmo nei soci e ha portato al rinnovo delle cariche sociali: Dopo le dimissioni di Nuccio Nola eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale, a prendere le redini di questa rinascita è Pino Chiparo che ha accettato l’incarico di Presidente conferito plebiscitariamente e all’unanimità dall’assemblea dei soci. Il direttivo è composto da Pino Landro (Vice Presidente), Carmelo Vitellaro (Segretario), Nino Pardi (Tesoriere) e Paolino Pardi (Consigliere). “Sono lusingato per la fiducia che ripongono in me i miei compagni ed amici di avventura associativa” – dice Il Presidente Pino Chiparo – “Spero di servire ancora una volta al meglio per portare avanti le iniziative secondo le indicazioni statutarie. Mi auguro che questo nuovo riavvio e il rimetterci in gioco serva a fare avvicinare nuovi soci e giovani alla nostra associazione che da sempre si è contraddistinta per l’impegno sociale e per la Nostra Sutera. Grazie e andiamo avanti decisi.” La G.O.D., che nel 2019 compirà 30 anni, si è posta l’obiettivo di continuare con il teatro tramite anche l’ingresso di nuovi soci/attori e anche quello di valorizzare il territorio con iniziative che con il tempo saranno realizzate. Un grosso in bocca a lupo a tutti i componenti.

