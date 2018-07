SUTERA – Stagione estiva e piscina comunale apertaQuesti gli orari stabiliti: Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00. Prezzo: 3,00 euro per gli adulti e 2,00 euro per i bambini inferiori a 1,20 mt. (purché accompagnati da un maggiorenne). L’abbonamento: 50,00 euro n°20 entrate, valido per tutto il periodo di apertura. Gli organizzatori precisano che chiunque esca durante l’orario di apertura, per rientrare, dovrà pagare nuovamente il prezzo del biglietto d’ingresso. Ricordano anche che è un servizio pubblico e, in quanto tale, ci sono delle piccole regole da rispettare, per il bene della comunità”.

