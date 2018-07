CALTANISSETTA – Sabato 14 luglio 2018 l’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” ha partecipato per la quarta volta agli esami HSK di lingua Cinese presso l’Istituto Confucio di Enna. Nonostante il caldo estivo, a sostenere gli esami i partecipanti sono stati abbastanza numerosi; inoltre, per la prima volta nella storia della lingua Cinese al Volta, hanno partecipato anche i corsisti esterni di lingua cinese con percorsi professionali molto differenziati: insegnanti di scuola primaria, impiegati, avvocati, agenti di commercio, spinti da motivazioni diverse (curiosità e fascino verso una lingua così distante, utilità lavorativa, voglia di mettersi in gioco).

Fra i partecipanti va segnalata la 1° collaboratrice del dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta”, nonché coordinatrice dell’indirizzo anglo-cinese, professoressa Marisa Amenta, che ha deciso di accogliere questa sfida sostenendo l’esame insieme a tutti gli altri, anche per poter essere da esempio ai propri studenti delle classi ad indirizzo Anglo-Cinese.

Hanno sostenuto gli esami i seguenti studenti del Volta: per il livello 1 Flavia Mancuso 1^I, Pietro Falletta 1^T, Francesca Di Vita 2^L, Martina Pernaci 2^L, Alida Cappellino 2^L, Eugenio Fasone 3^I; per il livello 2 Stefano Guarneri 1^L, Gabriele Minnicino 2^I, Stefania Ferro 4^I; per il livello 3 Francesca Licandro 3^L.

Hanno sostenuto gli esami i seguenti corsisti esterni: Alessia Raimondi, Amelia Giordano, Alfonso Cerrite, Marcello Mancuso, Valentina Ilardo, Marisa Amenta, Giovanna Puma, Luigi Fasone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...