CALTANISSETTA – Manca ormai davvero poco al torneo di Street Rugby organizzato dalla Nissa presso la Street Factory Eclettica in via Rochester (accanto alla piscina comunale) di Caltanissetta per sabato 21 luglio. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della FIR Regionale che supporta questa variante della palla ovale tradizionale, creata dalla società del capoluogo.

Il vice presidente regionale Gianni Saraceno ha dichiarato: “Tradizionalmente il rugby è una disciplina che conosce ben poche pause durante l’intero anno, e per questa stagione oltre ai consueti beach che si stanno organizzando in molte località balneari siciliane ci sarà la possibilità di praticare una nuova offerta che arricchirà il panorama rugbystico siciliano. Infatti, grazie all’impegno e all’inventiva dei tecnici e dirigenti del Nissa Rugby, che si conferma una società dinamica e sempre all’avanguardia, sarà possibile con questo primo evento del 21 luglio lanciarsi in questa nuova attività dello Street Rugby. Un’attività che si preannuncia come sempre, come tutte quelle che riguardano il mondo del rugby, divertente e spettacolare, e che dimostrerà ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che il rugby è uno sport praticabile da tutti, per tutte le età, per entrambi i sessi, per qualunque condizione fisica, e soprattutto praticabile ovunque. Negli ultimi anni il rugby sta uscendo dagli stadi, dagli impianti, e sta raggiungendo le piazze, le spiagge, i palazzetti, insomma tutti i luoghi dove si può immaginare di fare sport. Come Comitato FIR Sicilia non possiamo che essere contenti e sostenere queste iniziative, e sperare che da Caltanissetta si possano diffondere in tutta la Sicilia e, perché no?, in tutta Italia, con l’obiettivo di fare propaganda e promozione per il nostro sport”.

Non si ferma l’attività della società del presidente Giuseppe Lo Celso che lo scorso week-end per promozionare l’evento si è recata, con componenti delle formazioni maschili e femminili, alla Strata ‘a Foglia nel capoluogo nisseno per lanciare il profilo instagram Nissa Rugby ed al contempo un contest fotografico (che ha riscosso un grandissimo successo) legato al torneo supportato dall’hastag #streetrugby; modalità di partecipazione molto semplice, scattarsi un selfie, caricarlo e sperare di ottenere il maggior numero di like possibili: la foto più votata vince una maglietta.

Ricordiamo che il torneo di street rugby si svolgerà nel pomeriggio di sabato 21 luglio: inizio iscrizioni ore 16, avvio della manifestazione ore 19; a seguire terzo tempo offerto dalla Nissa Rugby con dj set live by Cristian Argento. Lo Street Rugby è una disciplina adatta veramente a tutti, uomini e donne, adulti e bambini. Più soft rispetto al rugby tradizionale, non prevede placcaggi ed è un gioco molto coinvolgente e divertente, assolutamente da provare come sottolinea

Per iscriversi si può anche inviare una mail a asdeclettica@gmail.com oppure un messaggio privato sulla pagina fb @streetfactoryeclettica con il nome della squadra e dei giocatori (costo iscrizione e persona, 5 euro).

