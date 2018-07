Lunedì 16 luglio la presentazione ufficiale alla stampa ed alla cittadinanza del nuovo tecnico azzurro, ex, tra gli altri, di Paceco e Mazara. Palpabile la soddisfazione del presidente Luigi Vinci e dei suoi più stretti collaboratori, per un’operazione di mercato che consente di riportare a Marsala una persona preparata, di provata esperienza

MARSALA – Dopo i tantissimi ‘rumors’ ed i ‘tam tam’ dei giorni scorsi, adesso è ufficiale. Massimiliano Mazzara, di origini trapanesi, è il nuovo allenatore dello Sport Club Marsala 1912. La firma, in calce al contratto, nelle primissime ore del pomeriggio nella sede della società azzurra. Al nuovo tecnico marsalese, il presidente Luigi Vinci affiderà il compito di condurre il Marsala 1912 alla disputa di una stagione di vertice nel Campionato regionale di Eccellenza 2018/2019, pur senza pressanti assilli di vittoria del torneo a tutti i costi.

Massimiliano Mazzara sarà intanto presentato ufficialmente alla stampa, agli sportivi ed alla cittadinanza lunedì 16 luglio alle ore 17.30, nei locali del RedBlack GoldBet di via Francesco Crispi 13,qui a Marsala. La conferenza stampa sarà aperta non solamente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione cittadini e regionali, ma assumerà i connotati di una vera e propria assemblea cittadina con l’intervento in sala dei tifosi e degli sportivi marsalesi, i quali potranno rivolgere domande e sottoporre curiosità ai relatori.

L’incontro era originariamente previsto per giovedì 12 luglio, come dichiarato dal presidente Luigi Vinci anche nel corso di una trasmissione televisiva a tema nella quale era stato invitato come ospite, tuttavia, dietro consulto della dirigenza della società azzurra, è stato ora inderogabilmente differito a lunedì 16 luglio, esclusivamente per venire incontro alle esigenze lavorative di alcuni operatori dell’informazione, altrimenti assenti.

Nel contesto della citata conferenza stampa/assemblea cittadina, il presidente Luigi Vinci ufficializzerà altre nuove cariche in seno all’organigramma societario dello Sport Club Marsala 1912. Lo stesso massimo dirigente azzurro non ha nascosto la propria soddisfazione per un’operazione di mercato che ha consentito di affidare la guida tecnica della prima squadra ad un tecnico di grande levatura, esperienza e capacità. Massimiliano Mazzara è infatti una figura quanto mai conosciuta ed apprezzata nell’ambiente calcistico del sud Italia.

Nel corso delle ultime stagioni sportive, Massimiliano Mazzara ha raccolto risultati degni di nota sedendo sulla panchina della Polisportiva Paceco 1976, condotta nel 2014 direttamente alla salvezza nel Campionato di Eccellenza senza passare dai playout, dopo aver preso le redini della squadra all’undicesima giornata, ultima con soli 4 punti in classifica. L’anno successivo, nella stagione 2015/2016, il neo allenatore del “1912” ha sfiorato, sempre con il Paceco, la promozione nella serie D, conducendo la squadra alla finale regionale dei playoff, persa per un soffio contro la Sancataldese. Nella stagione 2016/2017, dopo una brevissima parentesi alla guida del Marsala 1912, Massimiliano Mazzara torna alla guida ancora del Paceco. Per il tecnico e per la società rossoargento arriva la consacrazione definitiva, con la meritata promozione in serie D. L’anno passato, Mazzara ha infine sfiorato la disputa dei playoff promozione, subentrando in corso d’opera alla guida del Mazara Calcio, in Eccellenza. In passato, il neo tecnico del “1912” ha guidato il Trapani, il Valderice e ancora il Mazara, tra la serie D e l’Eccellenza.

Lo Sport Club Marsala 1912 sta nel frattempo ottenendo sin da subito una grande visibilità mediatica tra le emittenti ed i media locali e regionali. Il presidente Luigi Vinci, come detto sopra, è stato ospite nella puntata settimanale di “Non solo calcio”, su La Tr3, con Dario Piccolo, mentre il vice presidente Giovanni Li Causi è stato a sua volta invitato in studio nella puntata settimanale di “Top Sport estate”, con Nicola Donato, sulle frequenze di Canale 2. Entrambi hanno esposto alcuni tra i principali programmi della società per la stagione ormai prossima.

