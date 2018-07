PALERMO – Spara all’ex moglie al culmine di una lite. Un 72enne e’ stato arrestato nel Palermitano dai carabinieri intervenuti dopo una telefonata al 112 che segnalava l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco in contrada Catena, a Godrano. I militari del Nucleo Radiomobile di Misilmeri, giunti immediatamente sul posto, hanno ascoltato i numerosi testimoni, ricostruendo esattamente la dinamica dei fatti. Poco prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma, il pensionato originario di Marineo aveva sparato con un fucile da caccia calibro 20 contro la 62enne, colpendola alla gamba sinistra. La vittima, che si trovava seduta in cucina in attesa dell’arrivo del 118, assistita da alcuni vicini e parenti, e’ stata soccorsa dai carabinieri che hanno bloccato con una cinta la parte superiore della coscia per ridurre l’emorragia. Il 72enne che si trovava in una stanza attigua, ha confessato tutto, affermando di avere volutamente sparato in preda ad un raptus. La donna e’ stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Palermo, dove e’ ricoverata nel reparto di chirurgia plastica per l’ampia ferita al polpaccio sinistro, con una prognosi di 30 giorni. Sul posto anche gli uomini della Sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale. Nel corso della successiva perquisizione sono state sequestrate 47 cartucce calibro 20, regolarmente detenute. L’aggressore, accusato di tentato omicidio, e’ stato condotto nel carcere Cavallacci di Termini Imerese

