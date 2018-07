PALERMO – “Lo scontro nella maggioranza paralizza ormai non solo il governo ma persino l’attività d’Aula non consentendo neppure l’esame degli atti ispettivi e delle mozioni”. Lo dice il presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars Giuseppe Lupo, a proposito del diverbio tra il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo ed il presidente di turno Roberto Di Mauro che ha portato al rinvio della seduta.

“Quanto accaduto oggi è certamente grave – aggiunge Lupo – anche perché ha impedito la discussione di una mozione importante che riguardava gli scali aeroportuali siciliani, strutture fondamentali per la crescita economica e per il turismo nell’isola”.

“Si continua a discutere sulle modalità futura di gestione degli aeroporti – proseguono Baldo Gucciardi e Nello Dipasquale – mentre gli scali, come per esempio Birgi e Comiso, rischiano la chiusura ed hanno già registrato un crollo drammatico delle presenze turistiche. Improvvisare e temporeggiare su temi così delicati, che richiederebbero decisioni immediate ed urgenti, – concludono i parlamentari Pd – vuol dire smontare uno dei volani di sviluppo più importanti della Sicilia qual è l’attività turistico–ricettiva”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...