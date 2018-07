Il caldo africano torna in Italia ma sara’ un fuoco di paglia. Lo promette il sito iLMeteo.it che sottolinea come da giovedi’ 19 si registreranno ancora una volta temperature bollenti su molte citta’. Le temperature cominceranno a salire vertiginosamente a partire dal Sud Italia “dove gia’ nel tarantino si misureranno 37 gradi come in Sicilia a Siracusa. Nei giorni successivi i valori termici saliranno ulteriormente sulle regioni meridionali con 42 gradi previsti a Catania e ancora Siracusa, 38 a Taranto, Foggia, 36 a Crotone, 37 in Sardegna come a Olbia”.

Ma anche al Centro-Nord il caldo non risparmiera’ molte citta’: solo per citare qualche esempio “Roma e Firenze misureranno 35 e 36 gradi, Bologna 35, Ferrara anche 37, Padova, Milano e Mantova 34”. L’ondata di calore al Nord, conclude, comincera’ ad attenuarsi gia’ nel weekend con l’arrivo di temporali con grandine, domenica anche al Centro e lunedi’ anche al Sud.

