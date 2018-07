MUSSOMELI – A firma del sindaco Catania è stato diramato l’Avviso Pubblico per la partecipazione al servizio civico nell’ambito del Distretto D10 (Capofila comune di Mussomeli, enti partner Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba). Le domande di partecipazione al servizio civico vanno presentate entro e non oltre il 3 agosto 2018. La modulistica e l’avviso sono consultabili presso l’Albo Pretorio on line di ogni Comune del Distretto, sul sito del Distretto Socio Sanitario www.dss10.it. Possono presentare istanza presso l’ufficio servizi sociali dei Comuni appartenenti al Distretto coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Mussomeli

2. ISEE rilasciata nell’anno 2018 non superiore ad € 8.000,00;

3. Stato di disoccupazione del capo famiglia all’atto della presentazione della domanda, ove il capo famiglia risultasse inabile, dovrà indicare nell’istanza altro componente familiare che dovrà essere avviato al servizio di assistenza civica.

La graduatoria sarà formulata secondo gli importi crescenti di ISEE.

A parità di ISEE, verrà privilegiato il nucleo familiare con maggior numero di componenti;

A parità di componenti del nucleo familiare, sarà privilegiato il capofamiglia richiedente più anziano di età. Il progetto di Assistenza civica avrà la durata di mesi tre. Ogi partecipante al servizio civico avrà diritto ad un contributo di € 400,00 mensili (per tre mensilità), per n. 80 ore per ciascun mese, articolate in n. 20 ore settimanali di servizio.

I soggetti ammessi verranno inseriti, a turno, nell’ambito delle sottonotate attività in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale:

 Attività lavorative pratico-manuali (cura del verde pubblico, manutenzione e pulizia delle strade e dei beni architettonici, sorveglianza degli edifici scolastici, manutenzione degli edifici comunali).

 Attività lavorative socio-culturali (servizio di aiuto personale, di assistenza igienico personale e di sostegno morale ai disabili ed anziani, sostegno e recupero scolastico, servizi presso centri diurni per minori ed anziani, servizio di vigilanza nel trasporto scolastico, mensa scolastica)”.

