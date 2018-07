SERRADIFALCO. E’ stata convocata per il 2 agosto alle 10 una nuova seduta consiliare, la terza in quasi un mese, per tentare di approvare il Rendiconto di gestione 2016 evitando il possibile scioglimento del Consiglio. In questa nuova seduta la massima assise civica sarà ancora una volta chiamata ad approvare, con il rendiconto di gestione 2016, la proposta di riequilibrio finanziario per 2,6 milioni di euro di disavanzo. Una seduta nella quale diventa importante approvare il rendiconto in quanto la sua mancata approvazione porterebbe allo scioglimento del consiglio comunale. A quel punto resterebbero in carica solo il sindaco e la Giunta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...