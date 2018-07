SERRADIFALCO. Cosa bisogna fare se arriva la bolletta dei rifiuti e l’importo non corrisponde alla scontistica prevista per chi differenzia nel centro comunale di raccolta? A spiegarlo è stato il sindaco Leonardo Burgio (nella foto). E’ accaduto che diversi cittadini hanno lamentato che l’importo delle bollette era superiore rispetto ai risparmi che avrebbero dovuto avere diritto per aver conferito i rifiuti in forma differenziata nel centro comunale di raccolta di contrada Santa Lucia. Il sindaco ha spiegato: <A tutti i Cittadini di Serradifalco che in questi giorni hanno ricevuto presso la propria abitazione la tassa sui rifiuti senza lo sconto previsto o con un dato errato per il conferimento dei propri rifiuti differenziati presso il centro comunale di raccolta di contrada Santa Lucia nel corso del 2017 dico che, qualora lo stesso importo non fosse riportato in bolletta va seguito un procedimento ben preciso>. Il sindaco ha spiegato che i cittadini che hanno diritto allo sconto in bolletta debbono recarsi nel centro comunale di raccolta e rivolgersi al dipendente Santo Alaimo per ottenere il rilascio dell’attestazione di avvenuto conferimento in forma differenziata nel centro comunale di raccolta; l’attestazione sarà su carta intestata timbrata e firmata. Il sindaco ha poi spiegato che una volta che si é in possesso dell’attestazione, bisognerà recarsi presso l’ufficio tributi del Comune nel palazzo comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto che provvederà ad apportare le dovute modifiche sulla bolletta in base al quantitativo di rifiuti differenziati che risulterà riportato nell’attestazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...