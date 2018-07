SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha rimodulato il trattamento economico per i responsabili delle 4 aree di posizione organizzativa. Tale rimodulazione, secondo il primo cittadino, è stata fatta <sulla scorta di criteri oggettivi quali complessità di funzione e la rilevanza di responsabilità amministrative e gestionali anche alla luce dell’avviato programma di risanamento finanziario dell’ente>. Il trattamento economico accessorio dei 4 responsabili di posizione organizzativa prevede per il dott. Luigi Petix (area amministrativa) la corresponsione di 12 mila euro annui, per il rag. Giuseppe Giudice (area Po2 finanziaria) 9500 euro annui, per il responsabile dell’area Po3 tecnica, per l’arch. Michele D’Amico (area tecnica) 11 mila euro annui e per l’arch. Matteo Lamberti (area urbanistica) 11 mila euro annui, per un totale di 43.500 euro annui. La spesa per il trattamento accessorio per i responsabili di posizione organizzativa in precedenza era di 35.900 euro. La retribuzione di risultato sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie di bilancio e comunque in forza degli obiettivi di valutazione concordati ed assegnati. La novità è che per i 4 vice responsabili (Giuseppe Benfante- Picogna, per l’area di Po1, la rag. Angela Baglio per l’area di Po 2, l’arch. Matteo Lamberti per l’area di Po 3 e l’arch. Maria Irene Sedita per l’area di Po4) è prevista pure la corresponsione del trattamento accessorio che sarà disciplinato con la costituzione del fondo di produttività nei limiti delle disponibilità finanziarie in bilancio.

