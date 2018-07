SERRADIFALCO. E’ stato convocato per il 24 luglio alle 15,30 il consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la riapprovazione del Rendiconto di gestione 2016. Il rendiconto, nell’ultima seduta consiliare non era stato approvato. Ora torna nuovamente in consiglio comunale per la sua eventuale riapprovazione. Un punto che ha fatto discutere non poco il mondo politico locale dal momento che due consiglieri che si sono astenuti in aula consiliare erano anche assessori della Giunta Burgio che lo stesso rendiconto 2016 avevano approvato in Giunta. L’ordine del giorno prevede poi il vaglio della proposta di delibera per la dichiarazione di inesistenza di prevalenti interessi pubblici relativi al manufatto abusivo realizzato in Contrada Altarello. Sarà anche esaminato il progetto preliminare in variante allo strumento urbanistico per la messa in opera di lavori di adeguamento del campo sportivo. Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio anche il Regolamento per la Democrazia Partecipata e quello per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie. Infine, saranno discusse tre interrogazioni del gruppo consiliare di minoranza del M5S. La prima sul mancato pagamento del rimborso somme relativo al trasporto gratuito degli alunni pendolari frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado; la seconda sui criteri di scelta relativi all’assegnazione dell’integrazione oraria ai dipendenti comunali; la terza per conoscere “se” e “quando” verrà riaperta la struttura scolastica dell’Asilo Nido comunale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...