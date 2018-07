SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico rivolto a quanti siano interessati a sponsorizzare aree di verde pubblico o per provvedere alla loro manutenzione. L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati. In caso di sponsorizzazione finanziaria, lo sponsor versa una somma di denaro per sostenere interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi o aree gioco, o interventi di manutenzione su aree verdi. In cambio potrà ottenere visibilità del logo della sua ragione o denominazione sociale, o il marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell’area verde sponsorizzata. In caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor deve assumersi gli oneri per la manutenzione e la cura dello spazio verde, incluso il consumo d’acqua ed eventuali altre utenze, garantendo l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria necessarie per mantenere in buono stato l’area a verde. Le opere potranno essere offerte dal soggetto sponsor per un periodo minimo di un anno ed un massimo di 5 anni. I soggetti privati che offriranno la sponsorizzazione finanziaria o quella tecnica otterranno in cambio un ritorno d’immagine. E’ previsto un apposito contratto di sponsorizzazione disciplinerà il rapporto tra l’amministrazione comunale e lo sponsor tecnico. E’ possibile presentare richiesta all’Area P.O. 3 del Comune – via Cav. di Vittorio Veneto, s.n. – 93010 Serradifalco – per le aree non ancora assegnate. Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi all’Area P.O. 3 – Governo del Territorio, telefono 0934 – 935108.

