SERRADIFALCO. Al via il rilascio della carta d’identità in formato elettronico. La Cie potrà essere richiesta presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Il formato cartaceo potrà essere chiesto solo per richieste urgenti per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Inoltre i cittadini iscritti all’Aire avranno obbligatoriamente il formato cartaceo. Il cartaceo riguarderà anche persone temporaneamente dimoranti nel comune, ma anche persone cui l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato un codice fiscale provvisorio “numerico” o i cui dati anagrafici non risultino “allineati” con l’anagrafe, e infine quando, per motivi tecnici, non può essere rilasciata la Cie. La durata del documento varierà a secondo le fasce d’età di appartenenza. La durata sarà di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni. Il cittadino che vorrà richiedere il rilascio della Cie dovrà recarsi in Comune munito di fototessera in formato cartaceo o elettronico. È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione. Il cittadino dovrà essere in possesso della ricevuta di versamento, effettuato sul CC intestato al Comune di Serradifalco – Tesoreria comunale Unicredit S.P.A. – cod. IBAN IT62 R 02008 16700 000101201616, della somma di 22,50 euro (per il rilascio) o 28 euro (per il duplicato) e riceverà la Cie all’indirizzo che ha indicato entro 6 giorni lavorativi dalla sua richiesta. Per chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune (0934-935144).

Mi piace: Mi piace Caricamento...