SERRADIFALCO. La polizia municipale ha effettuato nei giorni scorsi controlli a tappeto sulla differenziata elevando decine di multe a quanti hanno conferito il rifiuto da differenziare nell’indifferenziata. L’operazione di controllo ha interessato diverse zone del centro abitato. Il sindaco Leonardo Burgio ha stigmatizzato il fatto che c’è la cattiva abitudine, soprattutto il venerdì, di non differenziare il rifiuto e di conferire tutto nell’indifferenziata vanificando gli sforzi della sua amministrazione per far lievitare la percentuale della differenziata. Da qui i controlli messi in atto dalla polizia municipale. Il sindaco ha ribadito che si tratta solo dell’inizio e che altri controlli saranno effettuati a campione in tutto il paese. La polizia municipale, sulla base dell’apposizione del bollino “rifiuto non conforme” da parte degli operatori ecologici, ha proceduto all’elevazione delle multe con relativa documentazione fotografica.

