Altre novità sul fronte del calciomercato per la Sancataldese . Il dinamico ds Aldo Galletti ha ufficializzato gli arrivi di diversi giocatori. Primo fra tutti Roberto Miano, difensore centrale messinese, classe 1996. Altro innesto per la prossima stagione è Alessandro Aloia, attaccante classe 1996, di Olbia. Il giocatore è cresciuto nella squadra della sua città, si è poi formato nelle giovanili dell’Avellino per poi tornare a disputare un campionato di Serie D proprio con l’Olbia e poi Lanusei, Arzachena e lo scorso anno con l’Acireale Calcio. Un altro colpo di mercato è quello di Orazio Di Grazia, centrocampista classe ’98. Cresciuto nelle giovanili del Calcio Catania, ha vissuto un esperienza in serie D con l’Igea Virtus giocando anche i playoff della stagione 2016/2017. La stagione successiva è stato in Lega Pro con giocando con il Siracusa. Infine riconferme importanti anche sul fronte juniores. Tre i riconfermati: Francesco Galletti, Devis Raimondi e Matteo Pignatone.

