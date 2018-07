Dopo Ernesto Torregrossa, anche suo fratello Raul (nella foto i due fratelli sono insieme) la prossima stagione militerà nelle fila del Brescia. Oggi il più piccolo dei due fratelli Torregrossa, entrambi figli d’arte, è arrivato a Brescia dove ha firmato l’accordo che la prossima stagione lo legherà alle “rondinelle”. Pertanto, la prossima stagione sportiva 2018/2019 il Brescia Calcio si avvarrà delle prestazioni non solo di Ernesto Torregrossa ma anche di Raul Torregrossa. Il ragazzo, classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Nissa, è passato nel 2015 al Perugia, mentre la stagione scorsa ha firmato con il Club Deportivo Leganes, società spagnola di Primera division, la serie A iberica con la quale ha vinto il titolo di categoria. In Spagna, per altro, Raul Torregrossa s’è fatto apprezzare per le sue doti tecniche ma anche per il suo fiuto del gol andando a segno 5 volte. Insomma, una gran bella esperienza che gli ha permesso di ampliare il suo bagaglio tecnico ed agonistico, ma anche di ampliare i suoi orizzonti calcistici. E siccome per lui, come per il fratello, gli estimatori non mancano, ecco che il Brescia ha pensato proprio a lui per affidargli la maglia di centravanti della sua squadra Primavera. Per la gioia del padre Lirio, storica bandiera del calcio sancataldese, che avrà la possibilità, per la prima volta, di ammirare i suoi due figli nella stessa squadra cittadina. In precedenza, infatti i fratelli Raul ed Ernesto Torregrossa non avevano mai avuto una società in comune avendo sempre militato in squadre diverse. Da oggi, invece, i due fratelli sancataldesi potranno militare nella stessa società nella quale oggi Raul Torregrossa inizierà la sua avventura. E’ invece iniziata quella di Ernesto che ha già concluso la prima fase di preparazione alla prossima stagione sportiva. Un attaccante, Ernesto Torregrossa, sul quale il Brescia punta per puntare quanto più in alto possibile. Occhio comunque al fratello Raul che, in vista della prossima stagione, già da oggi, si pone l’obiettivo di conquistare una maglia con la prima squadra e, perché no, puntare al grande obiettivo, un giorno, di giocare assieme al fratello in serie B con il Brescia.

