CALTANISSETTA – La S.c. Nissa 1962 in preparazione della prossima stagione sportiva calcistica, cambia sede di allenamenti e si trasferisce in via Pietro Leone presso i campi dei “F.lli Lombardo”; la società imbastisce un nuovo progetto di ulteriore crescita da poter meglio espletare nella nuova location che offre un campo grande a 9 e 2 campetti di calcio a 5. Il sodalizio calcistico si presenta tesserati e ai nuovi che verranno con il primo cambiamento per offrire un migliore servizio, un più funzionale centro di formazione calcistica, primo al centro Sicilia; nei giorni 24-25-26 di luglio dalle ore 16.45 la società invita gli atleti, di tutte ke categorie, nella “nuova casa”: il 24 luglio categorie 2006/07 e categoria 2011/12/13; 25 luglio, categorie 2005/06 e 2008 ; 26 luglio categorie 2002/03 e 2009/10; l’occasione è inoltre utile per invitare altri ragazzini a conoscere la struttura.

