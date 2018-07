SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale, per il tramite della Polizia municipale di cui è comandante il dott. Vincenzo Puleo, ha istituito la zona a traffico limitato per il periodo estivo sino al prossimo 27 agosto di tutti i giorni festivi e pre-festivi. Il provvedimento è stato assunto in considerazione del fatto che durante il periodo estivo la circolazione stradale, soprattutto nelle ore serali, diventa caotica, in particolare nella Piazza Garibaldi (nella foto) e un tratto di Via Roma. Da qui la decisione di procedere ad una disciplina del traffico veicolare nel centro cittadino. In particolare, è stata prevista l’istituzione della zona a traffico limitato con limitazione alla circolazione e alla sosta a qualsiasi veicolo dalle 21 alle 2.00 di tutte le giornate nella Piazza Garibaldi e in un tratto della Via Roma all’altezza di via Papa Giovanni XXIII e via Michele Capra. In questa fascia oraria in cui la zona a traffico limitato è interdetta al traffico ed alla sosta potranno accedervi i veicoli adibiti a servizi di polizia, di soccorso ed emergenza, veicoli medici in visita domiciliare urgente, veicoli al servizio di cittadini invalidi muniti del relativo contrassegno in corso di validità, e i veicoli in dotazione alle forze dell’ordine in servizio e quelli del Comune per ragione di servizio. E’ anche previsto che i cittadini possessori di garage nelle zone interessate per la sola entrata ed uscita potranno transitarvi assieme a quanti dovranno recarsi in farmacia o che comunque dimostreranno al personale di vigilanza l’effettiva necessità ed urgenza di percorrenza.

