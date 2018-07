SAN CATALDO. In occasione del 35esimo anniversario della nascita del Quartiere Pizzo Carano “Sant’Anna, il Presidente della Regione Nello Musumeci alle ore 18 si recherà in visita nel Quartiere sancataldese. Il Presidente Musumeci, prima di recarsi a Pizzo Carano incontrerà al Palazzo delle Spighe alle ore 17:30 i vertici dell’Amministrazione comunale. Un incontro istituzionale per poi immergersi, alle ore 18, nell’entusiasmo e partecipazione dei festeggiamenti per i 35 anni del quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna. Un evento che coinvolgerà non solo i tanti abitanti del quartiere ma anche l’intera comunità sancataldese.

