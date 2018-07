SAN CATALDO. E’ stata una giornata speciale per la comunità di San Cataldo e per i residenti del quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. La visita del presidente della Regione Nello Musumeci doveva essere un evento e tale s’è rivelato per tutta San Cataldo. Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci inizialmente ha fatto visita all’amministrazione comunale nel palazzo di città. S’è trattata di una visita istituzionale nel corso della quale il sindaco Modaffari lo ha ringraziato per aver deciso di venire in visita a San Cataldo invitandolo a visitare il parco geo minerario di contrada Gabara. Invito che il presidente della Regione ha raccolto. Subito dopo il sindaco, il presidente della regione, la presidente del consiglio Roberta Naro, gli assessori della Giunta Modaffari si sono recati nel quartiere di Pizzo Carano – Sant’Anna dove, ad accoglierli, hanno trovato la comunità dei residenti del quartiere con in testa il parroco padre Giuseppe Anzalone e il loro presidente Vincenzo Siracusa. Era presente anche il Prefetto Maria Teresa Cucinotta. Il presidente Vincenzo Siracusa, nel ringraziare il presidente Musumeci per aver accolto il suo invito, ha sottolineato che Pizzo Carano sta vivendo un momento di autentica rinascita grazie ai suoi residenti; nel contempo, rivolgendosi al presidente della Regione, lo ha invitato a non dimenticarsi delle periferie siciliane e di porre in essere un rinnovato impegno ed interesse nei loro riguardi. Il sindaco Modaffari ha invece rilevato che si sta cercando di riallacciare un rapporto tra l’ente comunale da una parte e il quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna dall’altra e che questo evento è un momento importante perché riunisce e rinsalda questo vincolo. Il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha insistito sul concetto che Pizzo Carano è un esempio lodevole di collaborazione tra cittadini, istituzioni e chiesa. Il presidente della Regione, che ha reso omaggio alla Sacra immagine di Sant’Anna nel giorno della patrona, ha in primo luogo rimarcato il fatto che è venuto a San Cataldo accogliendo l’invito di Francesco Siracusa perché era rimasto colpito dalla tenacia delle sue parole. Nel contempo ha ribadito che la Regione ha il dovere di dare ascolto anche alle piccole realtà di quartiere. Infine, ha considerato Pizzo Carano Sant’Anna come un esempio di Civismo i cui protagonisti sono le stesse persone che vi risiedono.

