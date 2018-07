SAN CATALDO. E’ in programma il 21 luglio in Piazza Cannoli un evento davvero speciale, specie per chi ama la tradizione ed è legato alle tradizioni sancataldesi. L‘evento si intitola “Vanedda ca spunta” ed è organizzato dall’associazione Straula, dall’Arci San Cataldo e dall’amministrazione comunale. Nel corso della serata è prevista l’esibizione de La Cantina Dejavu e di Carlo Faccipone Dj set. Prevista la presenza di bancarelle, ma anche di cantastorie, di pittori, musicisti, il tutto arricchito dai sapori del pani cunsato e del vino. L’evento, che vedrà la presenza dell’associazione Disabili,prevede anche l’intervento del prof. Luigi Bontà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...