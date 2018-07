SAN CATALDO. Lo stipendio del mese di luglio non è stato ancora accreditato ai 140 dipendenti comunali. Una situazione che, inevitabilmente, ha creato non pochi disagi tra gli stessi dipendenti che attendevano lo stipendio di luglio per poter far fronte ai propri impegni economici. Il mancato pagamento dello stipendio è dipeso da problemi di natura tecnica legati all’adeguamento al nuovo sistema di pagamento da parte del Comune. Adeguamento che ha richieste tempo e che è finito per ripercuotersi sul pagamento degli stipendi. C’è comunque da rilevare che la Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti comunali ha incontrato il sindaco Giampiero Modaffari il quale ha rassicurato circa il fatto che lo stipendio di luglio sarà pagato quanto prima ai dipendenti.

